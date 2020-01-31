Більше ста людей загинуло в аваріях на Тернопільщині минулого року, – повідомив на брифінгу начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. У 2019-му в області сталося 2228 аварій, серед ключових причин ДТП – перевищення швидкості.

Щодо кількості аварій на Тернопільщині простежується негативна тенденція, – констатують у Патрульній поліції. У 2019-му році, порівняно з 2018-им, значно побільшало трагічних ДТП.

«У півтисячі аваріях, які сталися минулого року, постраждали люди: 677 осіб травмувалося; 106 осіб загинули. У 2018-му році загинуло 85 людей. На жаль, кількість смертельних аварій збільшується. А загалом минулого року трапилося 2228 аварій, це на 3% більше, ніж у 2018 році. Серед причин – перевищення швидкості, маневрування, зіткнення. 805 протоколів було складено за керування автомобілів у нетверезому стані; зареєстровано 31 629 порушень правил дорожнього руху», – розповів Богдан Шевчук.

Патрульні використовують спеціальні прилади Trukam для контролювання швидкості руху. Однак це дозволяє відстежити ситуацію лише на кількох ділянках автошляхів в області. За словами правоохоронців, зменшити аварійність допоможе система відеофіксації дорожнього руху. Однак коли її встановлять, питання залишається відкритим.

Софія Романська