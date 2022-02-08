Сімнадцять пам’ятних дат та ювілеїв відзначатимуть цього року на Тернопільщині. Це і круглі дати з часу створення міст, і ювілеї відомих уродженців нашого краю, і ряд пам’ятних дат.

Відповідне розпорядження видав на початку лютого голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. Також у кінці січня ним були видані розпорядження щодо відзначення в області 150-річчя від дня народження оперної співачки, громадської діячки, педагога Соломії Крушельницької та 150-річчя від дня народження письменника, перекладача, літературознавця, художника, педагога, громадського діяча Богдана Лепкого.

День народження Соломії Крушельницької відзначають 23 вересня. Та різноманітні ювілейні заходи відбуватимуться й в інші місяці. Так, у травні заплановано провести творчий звіт художніх колективів і солістів Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, а також – організувати пленер учнів мистецької школи цього ж закладу.

До вересня мають зробити ремонт у комунальному закладі «Меморіальний музей Соломії Крушельницької» Білецької сільської ради, оновити експозицію в музейній кімнаті у селі Білявинці Чортківського району та упорядкувати могили батьків Соломії Крушельницької на кладовищі у селі Біла Тернопільського району.

Також до ювілею передбачено створити документальний фільм про життєвий та творчий шлях Соломії Крушельницької, видати і презентувати біографію співачки «Соломія: повернення додому». У вересні заплановано встановити пам’ятний знак у парку в селі Біла Тернопільського району, провести Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію в Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької та П’ятий відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької в Тернопільській обласній філармонії. А департамент культури і туризму ТОДА буде сприяти участі оперних виконавців із Тернопільської області в VІ Міжнародному конкурсі оперних співаків імені Соломії Крушельницької у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться урочиста академія «Осяяні талантом Соломії» та прем’єрний показ вистави Сергія Лазо «Соломія Крушельницька».

Окрім цього, тематичні книжкові, фотовиставки, бібліографічні огляди літератури, вечори-портрети, науково-краєзнавчі конференції проходитимуть у музеях, публічних і шкільних бібліотеках та освітніх закладах області.