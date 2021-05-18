Випускні вечори на Тернопільщині пройдуть за рішенням керівництва навчальних закладів.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Директори шкіл також вирішуватимуть, у якій формі відбудеться свято: очній чи дистанційній.

“Кожен навчальний заклад планує випускні вечори, а зокрема, випускний для одинадцятих класів. Рішення, як вони проводитимуться: чи це дистанційно, чи очно, приймають саме навчальні заклади. Зокрема, це має вирішуватися на педагогічних радах. Якщо приймається рішення щодо проходження випускного в одинадцятикласників, чи дев’ятикласників, то хочу зазначити, що має бути дотримано усіх вимог чинного законодавства. Адже ми маємо розуміти, що керівники навчальних закладів, порушивши протиепідемічні заходи, можуть потрапити під відповідальність. Будь-які перевірки, які здійснюватимуться, стосуватимуться керівництва навчальних закладів”, – зазначила Ольга Хома.

Отже, на педагогічних радах шкіл прийматимуть рішення щодо дати проходження випускного, а також форми проведення свята. На керівництву навчальних закладів також залишатиметься відповідальність за дотриманням санітарно-епідемічних правил.