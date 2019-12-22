Усі дільниці на виборах в об’єднаних територіальних громадах відкрилися вчасно і працюють у штатному режимі, порушень не зафіксовано.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook, інформує UATV.

“За підсумками наради у Центральній виборчій комісії, яку провів заступник голови Комісії Сергій Дубовик, стало відомо, що всі 532 виборчі дільниці на перших та 66 – на додаткових виборах відкрилися вчасно, о 08:00. Голосування триває у штатному режимі. За повідомленням Національної поліції України, станом на 12:00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени ЦВК у межах своїх повноважень контролюють процес волевиявлення громадян у регіонах, у яких вони визначені відповідальними.

Нагадаємо, сьогодні вибори проходять у 37 населених пунктах Тернопільщини. Місцеві громади обирають депутатів та голів Нараївської сільської ради Бережанського району, Вікнянської сільради Гусятинського району, Млиновецької сільської ради Зборівського району, Великобірківської селищної ради Тернопільського району. Також проходять додаткові вибори депутатів Байковецької сільської ради Тернопільського району, Трибухівської сільської ради Бучацького району та Вишнівецької сільської ради Збаразького району.

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