Великодні богослужіння на Тернопільщині проходитимуть з дотриманням карантинних вимог, – запевнив Владика Нестор, архиєпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України. Зокрема, освячення пасок відбуватиметься почергово та на відкритому просторі.

На засіданні ради церков, яке відбулося минулого тижня, жителям краю рекомендували слухати Великодні богослужіння на вулиці. Жителям краю з груп ризику рекомендують залишатися вдома та дивитися службу онлайн.

“Богослужіння відбувається в храмі, а люди по-можливості на вулиці. Насправді в таких рекомендаціях немає нічого нового. Це вже було випробувано минулого року, люди відносяться з розумінням, всі бачить наскільки це небезпечна хвороба, яка велика смертність, і які наслідки для людей, навіть тих, які перехворіли і вижили. Звичайно, ці рекомендації, зокрема, присутність під час богослужіння на вулиці, дотримання маскового режиму, дистанції між людьми, хто відчуває підвищення температури чи інші симптоми, ми закликаємо залишатися вдома і приєднатися до богослужіння онлайн. Також у всіх храмах освячення пасок розпочинається ще в суботу після обіду для того щоб люди могли прийти на богослужіння і не чекати освячення пасок. Таким чином ми вживаємо всіх необхідних засобів для того, щоб з свого боку відбувалися богослужіння традиційно за уставом, так як повинно бути, з іншого боку, щоб максимально убезпечити людей від можливості захворіти”, – зазначив Владика Нестор.

Нагадаємо, у приміщеннях храмів люди повинні перебувати у масках і дотримуватися півтораметрової дистанції. За дотриманням карантинних правил біля храмів стежитиме поліція.