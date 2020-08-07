Мобільні групи перевірили ринки у Тернополі на дотримання карантинних вимог. У результаті були виявлені деякі порушення. Втім, продавців і покупців не штрафували, а робили попередження.

Ринки у Тернополі продовжують роботу за умови виконання карантинних правил. Зокрема, інспектори відстежують масковий режим, використання захисних щитів, дезінфекторів, дотримання дистанції, – повідомив керівник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків. В основному відповідальність за порушення – на директорах ринків.

«Минулого тижня керівників ринків попереджено під розписку щодо дотримання вимог постанови №34. Ми працюємо спільно з мобільними групами на попередження порушень. Перевірки на ринках проходять регулярно. Робимо зауваження, відтак порушення стараються одразу усунути. Серед основних порушень – неправильне носіння масок, або їхня відсутність, відсутні антисептики для дезінфекції рук. Коли інспектори роблять зауваження, то порушення переважно усуваються».

За недотримання санітарно-епідемічних правил у торгових закладах передбачений штраф у розмірі 420 гривень. Його застосовуватимуть, якщо виявлять такі порушення повторно під час наступної перевірки.

Софія Романська