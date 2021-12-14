З понеділка почали приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Скористатися програмою зможуть жителі краю, яким більше 18 років, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали.

“На першому етап тисячу гривень зможе отримати кожен повнолітній житель області, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, оформив “зелений” COVID-сертифікат у додатку “Дія”, спеціальну картку “єПідтримка” в одному з банків, які беруть участь у програмі. Це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку. У пунктах щеплення області працює служба підтримки «Дія». Щоб отримати виплату у цьому році, необхідно через додаток подати заявку на отримання грошей”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, минулої доби на Тернопільщині було зроблено близько трьох тисяч щеплень. Загалом із початку вакцинальної кампанії в області уже вакциновано 618 802 осіб.