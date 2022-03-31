Жителі краю, які безкоштовно поселили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію.

Про це повідомила начальниця управління ЖКГ та енергозбереження області Софія Близнюк. Для цього власник житла має внести відповідні дані на сайт «Прихисток».

Зафіксувати факт поселення переселенців у ЦНАПі громади потрібно не пізніше наступного дня. Також необхідно інформувати, якщо кількість мешканців змінилася або вони виїхали. «Жителі області, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, на сьогоднішній день можуть отримати компенсацію у розмірі 450 грн. в місяць на одну особу. Алгоритм дій такий: власник житла реєструється на сайті «Прихисток», якщо немає змоги цього зробити, то він звертається до органу місцевого самоврядування і він йому допоможе це зробити. Якщо людина поселяє в своєму житлі внутрішньо переміщену особу, то на другий день повідомляє, що вона поселена. Основною умовою є те, щоб всі внутрішньо переміщені особи зареєструвалися. Якщо внутрішньо переміщені особи вибули з приміщення, то власник житла зобов’язаний на наступний день повідомити органу місцевого самоврядування, щоб можна було чітко порахувати, скільки днів людина перебувала», – зазначила Софія Близнюк.

Компенсації виплачуватимуть після того, як органи місцевого самоврядування зберуть та подадуть до військової адміністрації відповідні розрахунки.