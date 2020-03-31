У разі легкого протікання хвороби заражені коронавірусом можуть перебувати вдома на самоізоляції. МОЗ рекомендує стаціонарне лікування надавати хворим з COVID-19 у середньому і тяжкому станах.

Станом на 10.00 в області підтверджено 78 випадків захворювання на коронавірус. Частина з них переносить хворобу у легкій формі та госпіталізації не потребує, – зазначає начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Втім, понад три десятки хворих госпіталізовано.

“Стаціонарне лікування обов’язково надаємо хворим з підозрою чи підтвердженим COVID-19 у середньому й тяжкому стані, а також при ознаках пневмонії або дихальної недостатності; пацієнтам, незалежно від тяжкості стану, які належать до групи ризику розвитку ускладнень. Після прибуття пацієнта до закладу охорони здоров’я проводиться медичне сортування: за тяжкістю захворювання, необхідністю починати заходи медичної допомоги та наявністю тяжкого гострого респіраторного синдрому, пов’язаного з COVID-19. Вагітні жінки з підозрою на COVID-19 мають бути госпіталізовані у спеціалізований стаціонар, уся терапія має проводитися з урахуванням стандартів ведення вагітності”.

Додамо, у групі ризику щодо COVID-19 — люди з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, цукровим діабетом, тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем, нирковою недостатністю, алергічними хворобами, онкологією.

Софія Романська