З першого жовтня в Україні змінюється система забезпечення інсуліном хворих цукровим діабетом. З цієї дати відшкодування вартості препаратів інсуліну відбуватиметься через Національну службу здоров’я України.

– Для кожного хворого на інсулін буде створений електронний рецепт, – розповіла Ольга Ярмоленко, директор департаменту охорони здоров’я ТОДА. – Пацієнт з цим електронним рецептом в аптеці, яка буде мати укладену угоду з НСЗУ, буде отримувати безкоштовно або з доплатою інсулін. Аптеці затрачені кошти буде відшкодовувати НСЗУ. Такий механізм. На сьогодні в Тернопільській області є 48 лікарів-ендокринологів, з них на амбулаторній ланці працюють 37. Ці 37 лікарів пройшли навчання по виписці рецепту, отримали сертифікати і будуть створювати план лікування пацієнтів. Для того, щоб створити план лікування хворий має прийти на прийом до ендокринолога. На Тернопільщині є 5192 хворих на цукровий діабет, в тому числі 349 дітей.

Коли хворий приходить до ендокринолога, то лікар створює індивідуальний план лікування і вносить його в електронну систему охорони здоров’я. В індивідуальному плані ендокринолог фіксує встановлений діагноз та призначення інсуліну із визначенням типу, виду та дозування. На основі індивідуального плану лікування формується електронний рецепт на препарати інсуліну. Повторний рецепт зможе виписати сімейний лікар за вже встановленим ендокринологом планом лікування, але сімейний лікар не може змінити призначення ендокринолога.

Отримати ліки хворий може не тільки в аптеці у своєму регоіні, а й в будь-якій аптеці на всій території України. Тільки необхідно, щоб аптека мала укладену угоду з НСЗУ за напрямком реімбурсації інсулінів. В аптеці потрібно надати електронний рецепт або назвати його номер та код підтвердження й отримати призначений препарат.

Деякі категорії хворих на цукровий діабет отримують інсулін з доплатою.

– У більшості випадків отримання препаратів інсуліну є безкоштовним, – каже Надія Гулько, експерт департаменту охорони здоров’я ТОДА по ендокринології. – Але, відповідно до Постанови Кабміну, хворі поділені на категорії: безкоштовно або з доплатою у розмірі 15%. Є обов’язкові категорії, які отримують ліки безкоштовно: діти до 18-ти років, вагітні, учні загальноосвітніх закладів, студенти до 25 років, при наявності студентського або учнівського. Є категорія пацієнтів які отримують дороговартісні аналоги інсуліну і при цьому враховується такий показник, як лікований гемоглобін. Якщо він становить 7,5%, то пацієнт може отримувати аналоги препаратів інсуліну безкоштовно. Якщо перевищує цей рівень, то йде доплата у розмірі 15%.

Перелік аптек, в яких можна буде отримати інсулін за електронним рецептом, можна дізнатися у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77 або на сайті nszu.gov.ua. Ця інформація буде доступною після укладення договорів з аптеками. Всім пацієнтам в області, як зазначила Надія Гулько, попередньо було виписано рецепти на отримання інсуліну на жовтень, щоб не було черг до ендокринологів, і щоб хворі були забезпечені ліками.