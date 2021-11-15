Турбота про навколишнє середовище передбачає відповідальний підхід до кожного аспекту життя, зокрема, харчування. Прибічники концепції розумного споживання всіляко намагаються зменшити кількість їжі, яка щодня потрапляє у смітник. Впоратися з цим нелегким завданням допомагають холодильники з системою No Frost.

Наявність зони свіжості

Зона свіжості відрізняє холодильник Ноу Фрост з магазину https://www.moyo.ua/bt/kbt/holodilniky/dvuhkamernie-no-frost/ від крапельного агрегата. Це відокремлена частина внутрішнього простору, призначена для продуктів, чутливих до умов зберігання.

«Фішки» зони свіжості:

фіксована температура,

стабільний рівень вологості,

розширені налаштування.

У цій зоні їстівні припаси, які швидко псуються, довше залишаються свіжими та придатними до споживання. Отже, викидати їх доводиться значно рідше і, як результат, довкілля страждає менше.

Рівномірний розподіл холоду

У кожному куточку холодильника з системою No Frost — однаково прохолодно. Зумовлено це тим, що повітря за допомогою вентилятора та каналів холоду поширюється рівномірно. Їжа, яка знаходиться на полицях у дверцятах або поряд з внутрішньою задньою стінкою, перебуває під дією однієї й тієї ж самої температури.

Продукти не перемерзають, але й не нагріваються, тому терміни зберігання залишаються такими, якими визначив їх виробник.

Правильне товарне сусідство

Двокамерний холодильник No Frost з Moyo.ua дозволяє легко дотримуватися правил товарного сусідства. Зумовлено це трьома факторами:

достатній корисний об’єм; адаптованість внутрішнього простору до зберігання різних видів харчів; наявність ергономічних полиць, підставок, ящиків.

Продукти не контактують між собою і не псуються передчасно.

Розумні функції

Деякі моделі холодильників Ноу Фрост підтримують Смарт-функції. Зокрема, вони можуть надавати користувачеві інформацію щодо термінів зберігання їжі, яка знаходиться на полицях. Користувач самостійно заздалегідь вносить в пам’ять холодильника дані про припаси та надалі періодично контролює їх. Це дозволяє не проґавити термін придатності та своєчасно вжити продукти.

Безпечне заморожування

Морозилки з автоматичним розморожуванням вміють заморожувати продукти у найкоротші строки. Вони оснащені зручною та адаптивною системою регулювання температурного режиму. Щоб зберігати заморожені смаколики довше, достатньо встановити найнижчу доступну температуру.

Висновки

Система Ноу Фрост завжди на варті свіжості. Вона робить холодильники функціональнішими та дозволяє зменшити кількість харчових відходів. При цьому варто розуміти, що будь-яка технологія безсила перед людським фактором. Тож, успіх залежить насамперед від людини, а вже потім — від техніки.