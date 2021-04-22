Епідемія коронавірусу суттєво вплинула на наше звичне життя.

На перший погляд може здатися, що карантин обмежив наші можливості та простір. Людина почувається ніби зачиненою вдома та змушена спілкуватися переважно онлайн. Але хіба наслідки цього лише негативні? З іншого боку, нам більше не треба добиратися на роботу, годинами вистоювати у заторах або чергах, хвилюватися через спізнення. І це великий плюс.

Ще одним приємним бонусом карантину є те, що практично у кожного з’явилися година або дві вільного часу для себе. Цей час можна присвятити корисним заняттям із саморозвитку або улюбленій справі. Зокрема, можна поглибити свою кваліфікацію, отримати додаткову освіту, вивчити нову іноземну мову, розвивати практичні вміння та набувати нових знань. Адже освітній процес також постійно вдосконалюється і повністю переходить в онлайн простір. Так, онлайн ресурси дозволяють опановувати практично все – від іноземної мови чи програмування до музики та хореографії.

Знаходячись вдома, ви економите час, кошти та резерв сил. Усе це можна продуктивно використати та спрямувати у правильне русло. Сьогодні саморозвиток і здатність швидко навчатися – головні вимоги до працівників.

Навіщо сучасному спеціалісту курси англійської та як для цього ефективно розпланувати час?

Робота з дому – хороша нагода для додаткових занять. Звісно, перевантажувати себе та перепрацьовувати не варто. Адже так може швидко настати професійне вигорання та перевтома. Потрібно обов’язково дотримуватися балансу в роботі та відпочинку. Краще використати вільний час з користю для здоров’я та майбутньої кар’єри.

Знання англійської мови безсумнівно потрібне для професійного розвитку і реалізації. Хороші англомовні навички допоможуть вивести спеціаліста на новий рівень зарплатні й рухатися вгору кар’єрними сходинками. Зокрема, працівнику можуть довірити проведення переговорів із закордонними партнерами, участь у міжнародних проектах, відправити такого фахівця на стажування за кордон. Хороші спеціалісти зі знанням мови на рівні С1 і вище можуть претендувати на престижну високооплачувану посаду у солідній національній чи міжнародній компанії.

Якщо раніше у вас не було можливості викроїти зайвих півгодини, то тепер вільного часу більш, ніж достатньо. Краще виділяти певний час вранці і ввечері. Зранку, наприклад, ви можете годину-півтори займатися з репетитором або на онлайн курсах английского. Увечері ж можна виділити ще годину для самостійної роботи над домашніми завданнями, читання художньої літератури, прослуховування аудіоматеріалів тощо. Сучасні технології дозволяють швидко та ефективно здобувати знання.

Варто лише навчатися правильно їх використовувати. Не виходячи з дому, ви можете:

знайти професійного репетитора та оплатити заняття

прослуховувати онлайн лекції та відеоуроки

виконувати завдання на сайтах та інтерактивних платформах і самостійно перевіряти свій рівень знань

спілкуватися з носіями мови за допомогою спеціальних чатів та сервісів

дивитися англомовні фільми, читати літературу мовою оригіналу, слухати передачі та аудіо

Іспанська чи італійська мова, маркетинг чи музика – усе доступне на сайті «Букі»

Як варіант, вільний час можна використати для здійснення давно забутих мрій. Ви ще з дитинства мріяли вивчити італійську мову чи іншу екзотичну мову або опанувати гру на музичному інструменті, але завжди не вистачало часу? На карантині для цього з’явилася чудова можливість. Причому, якщо вміти правильно розподілити час, то можна освоїти не одну, а навіть декілька нових занять чи хобі. Усе залежить від вашої мотивації та способу навчання.

Найкращий метод здобуття нових знань, практичних умінь та навичок – це репетитор. На сайті «Букі» можна знайти хорошого фахівця з будь-якої галузі: програмування, дизайн, психологія, менеджмент, танці, гра на гітарі чи фортепіано та багато чого іншого. До того ж підібрати відповідного спеціаліста можна всього за кілька хвилин. А менеджери сайту нададуть вам безкоштовну консультацію та допоможуть вирішити усі організаційні питання.

В анкетах репетиторів, які надали адміністрації усі документи про освіту та місця роботи і професійні якості яких підтверджені, є спеціальна відмітка. Тож ви можете не хвилюватися за надійність та професіоналізм педагогів. Також викладачі часто вдаються до пробних уроків, аби клієнт переконався, чи комфортно йому працювати з цим репетитором.

Не втрачайте можливості вже за кілька місяців заговорити омріяною іноземною мовою чи навчитися грати на гітарі. Для цього:

заходьте на сайт та оберіть бажаний предмет

скористайтеся пошуковими фільтрами та впишіть свої критерії пошуку

● виберіть кращого серед кращих на вашу думку педагога

заповніть невеличку заявку та надішліть її репетитору

очікуйте на швидкий зворотний зв’язок

домовляйтеся про заняття за вигідними для вас умовами

Тож куди подіти надлишок енергії на карантині?

Якщо ви гіперактивні і відчуваєте, що карантин значно обмежує вас – не проблема. Якщо виникає думка, що ізоляція позбавила вас звичних радощів життя, подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. Замість нарікань, невдоволення чи стресу від постійного перегляду негативних новин, займіться приємною та корисною справою. Головне, щоб вона була присвячена саморозвиткові, самовдосконаленню, самореалізації чи просто приносила вам хвилю позитивних емоцій.

Відтак онлайн освіта сьогодні стала повноцінною альтернативою типовим очним заняттям. Вона нічим не гірша за звичайне навчання та ще й пов’язана з безліччю переваг. Вам не доведеться витрачати час і кошти на дорогу, добиратися в інший кінець міста в негоду і т.д. Від учня вимагається лише організованість, старанність та бажання вчитися. Ще однією запорукою успіху такого навчання є хороший професійний педагог. Проте з сайтом «Букі» у вас не виникне з цим жодних проблем.

Використавши вільний час з користю, ви повернетесь з карантину значно впевненішим та рішучішим. Адже вам одразу захочеться застосувати отримані знання та вміння. Але спочатку визначте для себе наступні практичні кроки: