У Тернополі відбулося чергове засідання оперативного штабу, де учасники обговорили епідеміологічну ситуацію на Тернопільщину після триденних травневих вихідних.

Статистичні дані традиційно надав лікар – епідеміолог Володимир Паничев.

«Станом на 4 травня за весь період спостереження у Тернопільській області зареєстровано 1534 підозри на COVID-19, за добу додалася 21 підозра. Також, на даний час в області зареєстровано 896 лабораторно підтверджених випадків COVID – 19, 28 з них – за останню добу. Інтенсивний показник в області на 100 тис. населення складає 85,9 випадків, у місті цей показник – 35,6 випадки, – зазначає Володимир Паничев. – За добу, що минула, летальних випадків не зареєстровано, кількість їх залишається на попередньому рівні – 15 випадків в межах області».

Станом на сьогодні в області видужало 159 громадян, серед них 12 тернополян, з яких 3 медичних працівники.

Щодо вікової структури, в групі ризику все ще залишаються особи віком старше 65 років (з показником захворювання 14, 5%).

Як і передбачалося епідеміологами, в перші дні травня спостерігається деяка тенденція до зниження захворюваності як серед лабораторно підтверджених випадків, так і щодо підозр.

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