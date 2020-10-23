Жителі Тернопільщини, які перебувають на самоізоляції через коронавірус, можуть проголосувати вдома. Щоб реалізувати виборче право за місцем перебування, необхідно за допомогою інших людей подати до дільничної виборчої комісії відповідну заяву, у якій має бути зазначена адреса, також потрібна довідка від сімейного лікаря.

Дільнична виборча комісія після закінчення строку на подання таких заяв в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє окремий витяг зі списку виборців.

«Треба зробити кілька кроків, щоб реалізувати своє виборче право на місцевих виборах у неділю, 25 жовтня. Потрібно звернутись до дільничної виборчої комісії, на якій ви, зазвичай, голосуєте із власноручно написаною заявою з проханням забезпечити голосування за місцем перебування із зазначенням місця Вашого перебування як виборця. Заяву можна передати на виборчу дільницю родичами чи іншими особами. До цієї заяви обов’язково потрібно додати отриману довідку чи виписку із медичної картки від сімейного лікаря. У день голосування (25 жовтня) з 8.00 до 19.00 год. слід чекати вдома чи за місцем свого перебування членів дільничної виборчої комісії, які прийдуть з виборчими бюлетенями», – пояснює директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

Виборці, які голосують вдома, повинні мати паспорт громадянина України, а також перебувати у засобах індивідуального захисту.