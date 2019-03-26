На Тернопільщині люди з інвалідністю зможуть реалізувати своє виборче право, – запевнив експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Ігор Ковалик. Дня них готують спеціальні скриньки, щоб проголосувати вдома. Буде можливість також проголосувати безпосередньо на виборчих дільницях.

«Виборчі дільниці мають бути забезпечені пандусами. Також важливим є залучення в день голосування волонтерів для супроводу на виборчі дільниці людей з вадами зору та вадами опорного руху. До прикладу, волонтерами могли б стати учні старших класів місцевих шкіл», – наголосила член ЦВК Ірина Єфремова. Наразі виборчі дільниці Тернополя облаштовують під потреби людей з інвалідністю.

Особи, які не отримали запрошення на вибори, можуть перевірити себе у списках виборців. Зробити це можна за допомогою відповідного Інтернет-ресурсу. А от охочим змінити місце голосування, робити це вже запізно. Оскільки останній день для реалізації такої можливості був 25-го березня. Цим правом скористалося більше двох тисяч жителів області.

Софія Романська