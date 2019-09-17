Медичні заклади краю вже цього року зможуть укладати угоди з Національною службою здоров’я України.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук. Це стане можливим після прийняття закону про державний бюджет на 2020-рік.

Втім, автономно фінансуватимуться не всі медичні заклади краю, – зазначив Володимир Богайчук. Утримання деяких закладів визначатимуть на місцевому рівні.

«Деякі заклади фінансуватимуться за окремими програмами, їх не потрібно автономізувати: бюро судово-медичної експертизи; патологоанатомічні центри; центри медико-соціальної експертизи. Ще одна група закладів може фінансуватися тільки через місцеві бюджети: лікарсько-фізкультурні диспансери; косметологічна допомога. Ключові умови, які потрібно виконати медзакладам до початку процесу укладення договорів з Національною службою здоров’я України: автономізація закладу (перетворення на комунальне некомерційне підприємство); комп’ютеризація: для забезпечення можливості фіксувати інформацію про надані медичні послуги та для обміну інформацією з НСЗУ; підключення до електронної системи охорони здоров’я».

До слова, заклади, які не встигнуть до кінця 2019 року укласти договір з НСЗУ, перейдуть на фінансування з місцевого бюджету.

Софія Романська