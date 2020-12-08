Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez» у Тернополі представляли молоді та досвідченні музиканти.

Першими перед місцевою публікою виступив «Andrey Chmut Band». До постійного складу команди входять троє українців: саксофоніст і лідер Андрій Чмут, піаніст Ігор Агріч, гітарист Микита Наконечний та двоє нігерійців: бас-гітарист Джордж Івезе, барабанщик Тобі Фатонаде. Піаніст Ігор Агріч не зміг приїхати на концерт до Тернополя, його замінив піаніст, скрипаль, композитор, аранжувальник Руслан Болатов. Приєднався до команди також фіналіст «Голосу країни» Аняня Удонгво. Для всіх, окрім Руслана Болатова, це перший виступ на «JazzBez». Як зібралася така нігерійсько-українська команда розповів лідер гурту Андрій Чмут.

– Ми почали грати приблизно чотири роки назад, але це був інший проект, – розповів музикант. – А два роки тому я у сумісництві з піаністом Бобом Джеймсом записав альбом на американському лейблі “Skytown records”, який вийшов у Лос-Анджелесі. На презентації цього альбому ми перший раз у такому складі виступали як «Andrey Chmut Band». Я вже сім років працюю із Джамалою і через неї познайомився з вокалістом Анянею. А він познайомив мене з барабанщиком Тобі, з Джорджем я познайомився в іншому проекті. Коли я почув, як грають ці хлопці, то зрозумів, що для мене просто невимовна мрія грати з ними тому, що ту енергію, яку вони дають моїй музиці нічим замінити не можна. Гітарист Микита – це мій товариш, він з Одеси. Коли він переїхав до Києва, то приєднався до нас. Руслан Болатов – мій найулюбленіший піаніст з дитинства, я завжди мріяв з ним грати, і сьогодні для мене була величезна честь, що він грав зі мною на клавішах. Зазвичай зі мною грає інший піаніст, теж класний, але він не зміг приїхати до Тернополя, і з нами грав видатний, світового рівня музикант Руслан Болатов.

Сам Андрій Чмут зацікавився музикою коли йому було сім років. Тоді до церкви у невеличкому містечку Меджибіж, що на Хмельниччині, приїхав з виступом саксофоніст. Хлопчика настільки зачарував саксофон, що він попросив батьків записати його до музичної школи. Потім сім’я переїхала до Києва, і там Андрій продовжив навчання в інституті музики імені Глієра, закінчив магістратуру. Під час та після навчання знайомився з різними музикантами.

Сьогодні Андрій Чмут не тільки грає на саксофоні, а й пише власні композиції. Більшість композицій, зіграних на концерті, були його авторства. Звучали також твори американського джазового піаніста та продюсера Боба Джеймса. На творчість Андрія Чмута надихає музика колег, джем-сейшени з його групою, його рідні та сім’я. Серед багатьох композицій для тернополян прозвучала й та, яку він присвятив дружині. Почули глядачі і композицію, яка змінила життя автора – «Moving Forward». Це робота з першого альбому бенду «Smoothability», яку записали спільно Бобом Джеймсом. Вона стала топовою композицією на американському радіо-гіганті Sirius XM та більше року протрималася в ротації.

– Композиція «Moving Forward» про те, що коли ми падаємо потрібно підніматися і йти вперед, – розповів зі сцени Андрій Чмут. – Тому що тільки тоді коли ми рухаємося вперед, ми можемо дійти до нашої цілі. Ця пісня змінила моє життя, і я вірю, що рух вперед змінить ваше життя, життя нашої країни, життя цілого світу.

«Andrey Chmut Band» грають у стилі smooth jazz, funk та fusion. І така музика, зважаючи на гучні оплески та виклик «На біс!», сподобалася шанувальникам джазу у Тернополі.

Фото Kurt Lee