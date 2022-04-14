Як будуть проходити святкові богослужіння на Тернопільщині: рішення Ради Церков. ВІДЕО

У Тернополі сьогодні відбулося засідання Ради Церков. На ньому були прийняті рішення щодо того, як проходитимуть святкові богослужіння та освячення пасок.

Про це представники Церков, військової адміністрації та правоохоронних органів повідомили на брифінгу.

Як зазначив начальник Головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол, у пріоритеті – безпека людей. Тому всі богослужіння будуть відбуватися не у комендантську годину. Нагадаємо, її скоротили, тож тепер заборона на пересування вулицями починає діяти о 23-й годині і триває до 5-ї ранку.

Крім того, перед богослужіннями правоохоронці будуть проводити обстеження храмів і прилеглої території з метою виявлення небезпечних предметів. У населених пунктах області працюватимуть додаткові наряди поліції.

У випадку повітряної тривоги парафіяни повинні переходити у безпечні місця. При цьому священники, на власний страх і ризик, можуть продовжити богослужіння.

Священнослужителів закликають мінімізувати участь людей у богослужіннях, зокрема, проводити їх у режимі онлайн. А освячення верби і пасхальних кошиків здійснювати максимально швидко, аби не допускати скупчення людей.

Представники Ради Церков закликають мешканців краю запрошувати на свята людей, котрі змушені були покинути власні домівки через війну, аби вони відчули радість свята.

“Богослужіння відбудуться із врахуванням рекомендацій влади і правоохоронців. Вірю, що святкування пройдуть спокійно. Вірю, що ця молитва буде почута Богом і Господь дарує нам перемогу над ворогом”, – зазначив архиєпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.