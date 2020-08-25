Загальноосвітні школи у Тернополі готують до початку навчального року.

Якщо дозволятиме епідемічна ситуація, то заклади освіти запрацюють з першого вересня. Втім, у разі стрімкого зростання кількості інфікованих COVID-19, старт навчального року під загрозою.

Під час адаптивного карантину у школах вчителі та учні повинні дотримуватися санітарно-епідемічних правил. Серед яких — масковий режим, дистанціювання, провітрювання.

“Ми проводимо моніторинг, готуємо заклади початкової, середньої освіти до початку нового навчального року разом із службами. Закупили термометри, деззасоби, школи будуть готові працювати в умовах адаптивного карантину, і просимо відновити діяльність закладів загальної середньої освіти, і дозволити формування груп, щоб з першого вересня розпочати діяльність сформованих груп у закладах дошкільної освіти”, – зазначила начальниця міського відділу освіти ТМР Ольга Похиляк.

Додамо, у Тернополі продовжують роботу дитячі садки. Втім, у більшості дошкільних навчальних закладів групи заповнені наполовину. Деякі батьки не відводять дітей до дитячих садків через складну епідемічну ситуацію в місті.

Софія Романська

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