15 червня відбулося засідання конкурсної комісії з розгляду проєктів на кращу концептуальну ідею реконструкції території Старого парку. Прийом проєктних пропозицій у рамках конкурсу тривав до 9 червня.

«За результатами оголошеного конкурсу ми отримали 13 пропозицій щодо зміни і концепції майбутнього нашого Старого парку у Тернополі. Створена спеціальна конкурсна комісія, до якої увійшли архітектори, проєктанти, художники, які уважно вивчать усі надані пропозиції і на підставі них сформують комплексне єдине бачення, як має виглядати оновлений парк, що там має з’явитись чи зникнути, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Після цього ідею буде винесено на обговорення тернополян, а згодом – замовлено виготовлення проєктної документації. Реалізація ідеї реконструкції буде відбуватися після завершення війни».

За результатами конкурсу будуть відібрані три кращих пропозиції, а переможець конкурсу отримає переважне право на подальшу реалізацію проєкту.