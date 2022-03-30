Як буде проходити цьогоріч вступна кампанія на Тернопільщині?

Вступна кампанія цього року відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, механізм зовнішнього незалежного оцінювання збережеться.

Абітурієнти у школах Тернопільщини складатимуть тести з трьох предметів: української мови, математики та історії. З кожного із них необхідно буде відповісти на 20 запитань. «Сама форма зовнішнього незалежного оцінювання зберігається. Але механізм тестування буде спрощений. Зміни пов’язані із ситуацією, яку ми маємо. У спрощеній формі ЗНО орієнтовно відбудеться в липні. Щоб взяти участь у тестуванні, необхідно зареєструватися. Це зможуть зробити всі охочі», – розповіла Ольга Хома.

Участь у тестуванні на Тернопільщині також братимуть абітурієнти, які приїхали з інших областей. Для цього їм необхідно зареєструватися на сайті центру оцінювання якості освіти.

Додамо, Верховна Рада України 24 березня ухвалила законопроект, відповідно до якого у 2022 році скасовують складання державної підсумкової атестації, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.