До 19 січня випускники шкіл, училищ, коледжів можуть зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

Жителі Тернопільської області реєструються на сайті Івано-франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Станом на восьме січня з нашої області вже зареєструвалося більше тисячі учасників.

Про особливості цьогорічного пробного ЗНО розповів заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

– Враховуючи те, що триває карантин, в цьому році можна буде зареєструватися лише на один предмет з того переліку, який у нас передбачений, – зауважив Юрій Шайнюк. – Особливістю цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання в тому, що розділено тестування з української мови та з української мови та літератури. Інші предмети залишилися в такому вигляді, як були у попередні роки і можна буде вибрати будь-який з них для реєстрації. Після реєстрації на пробне ЗНО необхідно оплатити вартість цієї послуги. По Івано-франківському регіональному центру вона становить 216 гривень. Пробне тестування відбудеться 10 квітня 2021 року. Хто оплатив послугу зможе також безкоштовно завантажити зошит та бланк відповіді з будь-якого іншого навчального предмета і самостійно пройти тестування. У нас діятиме сервіс з визначення результатів. Завантаживши свої бланк-відповіді з 10 до 14 квітня учасники тестування 16 квітня на своїй інформаційній сторінці отримають результати тестувань: того, яке пройшли в очному режимі 10 квітня і того, яке пройшли вдома. Це дасть змогу майбутнім випускникам скоригувати підготовку з того чи іншого предмета, вони будуть бачити де мають слабші знання, а де відмінні.

Юрій Шайнюк також нагадав, що реєстрація на основну сесію тестувань розпочнеться 1 лютого. Тут є декілька важливих моментів. Можна максимально зареєструватися не більше, ніж на п’ять навчальних предметів. Чотири з них – це предмети державної підсумкової атестації. Із цих чотирьох обов’язковими є українська мова або українська мова і література, як предмети тестування, хоча ДПА цього року буде лише з української мови. Другий обов’язковий предмет для всіх – математика. Третій – за вибором – історія або іноземна мова. Четвертий предмет треба буде вибрати з того переліку, який залишився. Зараз вже оприлюднені умови прийму до ВНЗ, тобто на ту чи іншу спеціальність є перелік предметів, іспити з яких необхідно здати. Тому випускникам, перш ніж реєструватися на ЗНО треба знати, що здавати при закінчені школи чи коледжу, і що необхідно при вступі до ВНЗ. Їм треба зробити оптимальний вибір предметів. Для випускників, які вже мають сертифікати ЗНО з попередніх років дійсними для вступу у 2021 році будуть сертифікати 2018, 2019, 2020 років.