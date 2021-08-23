Як 150 років тому: на Тернопільщині стоголосий хор заспівав “Ще не вмерла Україна”. ВІДЕО

Щоб утворити хор, зібрали аматорів із чотирьох сусідніх сіл.

У селі Денисів на Тернопільщині хор заспівав пісню, яка 150 років тому ще не була гімном України. Саме тоді “Ще не вмерла Україна” вперше публічно виконали на Галичині. Про це 22 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Тепер, щоб утворити стоголосий хор, зібрали аматорів із чотирьох сусідніх сіл. Слухачами стали тисячі учасників сільського фестивалю обжинків “Фест Господар”.

“Прапор, гімн – це якраз є ті речі, які сьогодні об’єднують державу. І ми сьогодні маємо максимально популяризувати наш прапор, наш гімн для того, щоб більше переймалися духом і любили свою державу”, – зазначив народний депутат (фракція “Партія “За майбутнє”) Іван Чайківський.

Зазначимо, що 23 серпня – День Державного Прапора України. Особливість цього року – в багатьох містах встановили високі флагштоки, на яких розвіватимуться великі синьо-жовті прапори.