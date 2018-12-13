Яблунівська опорна школа отримала новий шкільний автобус. ФОТО

13/12/2018 Розмір тексту:

Новенький шкільний автобус, який довозитиме дітей на навчання, придбали у Яблунівській опорній школі. Потреба в транспорті виникла у зв’язку із створенням опорної школи, адже вона приєднала до себе дві філії – школи у Тудорові та Сухоставі. Автобус придбали на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів.

Юрій Юрик, заступник голови ТОДА, під час вручення ключів від новенького автотранспорту наголосив: за останні кілька років завдяки ініціативам Президента України Петра Порошенка, Уряду та депутатів Верховної Ради України освіта суттєво змінила своє зовнішнє обличчя. Через різні державні фонди, за його словами, наша область отримала понад 200 млн. грн. інвестицій в освіту.

“Це будівництво, реконструкція шкіл, придбання сучасних кабінетів фізики, хімії, біології, математики. І останній проект – Нова українська школа підтверджує лише те, що в нашій країні розпочалися системні реформи в освіті”, – підкреслив Юрій Юрик.

Про те, що завдяки реформам є можливість отримувати якісну і доступну освітню послугу у сільській місцевості, зазначив й голова облради Віктор Овчарук. “Ви бачите зміни у вашій школі і ще один крок – це отримання автобуса”, – додав він.

“Дякую, що ви створили опорну школу, – звернувся до керівництва ЗОШ та вчителів народний депутат України Микола Люшняк. – Країна змінюється кожен день і сьогодні це перша лепта, шкільний автобус, це маленьке зерно з великого мішка, який буде наповнюватися щороку”.