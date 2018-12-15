Яблунівська громада отримала шкільний автобус

В урочистій передачі транспортного засобу місцевому населенню взяв участь голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– У нинішній час обласна рада ставить собі за мету реформування системи надання освітніх послуг, підвищення якості і результативності шкільної освіти, формування нового освітнього простору; забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти в сільській місцевості шляхом створення опорних навчальних закладів. Вже у цьому навчальному році впроваджується новий Державний стандарт початкової загальної освіти; доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами; здійснюються кроки до охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою. Упродовж останніх трьох років значно поліпшилась матеріальна база вашої школи, яка реорганізована в опорний освітній заклад із двома філіями. Тут зроблені ремонтні роботи, які будуть ще продовжені. Зокрема, встановлено енергозберігаючі вікна, придбано мультипроектор, ноутбук, інтерактивна дошка, газові котли, меблі та інше. У серпні 2018 року отримала школа комплект засобів навчання для кабінету фізики на суму майже 900 тисяч грн., придбано дидактичні матеріали тощо. Шкільний автобус – це ще один крок у напрямку поліпшення освітньої послуги, – зазначив Віктор Овчарук.

Зазначимо, що вартість автобуса майже 1 млн. 700 тисяч. Придбаний він за рахунок співфінансування залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету 65 % та 35 % – кошти місцевого бюджету.

На завершення події Віктор Овчарук також побажав громаді успіхів та досягнень.

– Нехай вашим діткам буде комфортно та радісно вчитись, а школярам – здоров’я та натхнення до навчання. Обласна рада надалі працюватиме у напрямку забезпечення можливостей доступу дітей у сільській місцевості до якісної освіти,– додав очільник області.