Днями, фермерське господарство «ГАДЗ» відправило першу партію яблук у Велику Британію. Господарство експортувало 21 тонну яблук сорту «Роял Гала».

Відкриття нового міжнародного ринку збуту дозволить збільшити продажі яблука та забезпечить просування української продукції загалом, переконаний менеджер з експорту ФГ «ГАДЗ» Василь Кузь.

– Яблука сорту «Роял Гала» є найпопулярнішими в світі. Фермерське господарство «ГАДЗ» вирощує їх ще з початків закладки саду – 2011 року. Минулого тижня ми відправили першу партію яблук у Велику Британію, вже приймаємо замовлення на наступні партії. Англійський ринок дуже вимогливий до продукції, тому ми з нетерпінням чекали відгуків. Клієнти високо оцінили якість та смак наших яблук, а також дуже позитивно відгукнулися про фермерське господарство «ГАДЗ» загалом. У майбутньому будемо розширювати географію експорту та нарощувати потужності, – зазначив Василь Кузь.

Наразі ФГ «ГАДЗ» експортує свою продукцію у 19 країн. До кінця року, за словами менеджера з експорту, господарство планує освоїти 20-ту країну.