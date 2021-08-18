Фахівці фермерського господарства «ГАДЗ» розповіли, що яблучним соком з легкістю може замінити каву, адже він має такий же ефект.

Крім того, у кожній склянці яблучного соку містяться вітаміни С, Е, В, пектин, клітковина, ензими, кверцетин і більше 20-ти мікроелементів. А ще яблучний сік має найбільший вміст міді і бору.

Всього склянка яблучного соку зранку допоможе значно покращити стан здоров’я. Зокрема він сприяє: активації обміну речовин, стабілізації роботи серця, покращенню стану волосся, нігтів, шкіри, зниженню рівня холестерину і ліпідів, покращенню кровоточу, водно-сольового обміну, діяльності мозку тощо.

Особливу користь яблучний сік принесе спортсменам та прихильникам здорового способу життя. Він ефективно втамовує спрагу та відновлює сили після тренування. Його здатність прискорювати метаболізм та покращувати травлення стане у нагоді для людей, які прагнуть схуднути.

Яблучний сік також очищує організм від шлаків та надлишків рідини. Німецькі дослідники вважають, що щоденне вживання цього продукту запобігатиме онкологічним захворюванням.