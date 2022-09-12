У Тернопільській області чоловік постійно телефонував на гарячу лінію 102 та погрожував вбити начальника поліції.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

16 серпня 2020 о 12 год. 32 хв. підозрюваний зателефонував на спеціальну телефонну лінію відділу служби «102» та погрожував вбити начальника поліції. Він повідомив відповідальному працівнику поліції: «я б вашому начальнику гранату хотів поставити або переслати», «я йому в очі гранату кину, в руки», «я унічтожу, вб`ю!», після чого зазначена обвинуваченим погроза вбивством була доведена до відома начальнику ГУНП в Тернопільській області.

Цього ж дня, продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений о 13 год. 23 хв. та о 13 годині 38 хв. умисно, використовуючи вищезазначений мобільний телефон із тією ж сім карткою, двічі телефонував на спеціальну телефонну лінію відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Тернопільській області висловив погрозу вбивством в його адресу у зв’язку з виконанням останнім своїх службових обов’язків. Обвинувачений повідомив відповідальному працівнику поліції: «я колись відомщу поліції гранатою, підішлю з подарками… Я всіх розстріляю!», “Гранату вашому начальнику підкладу», «коби я на ножки став, я покажу гранату вашому начальнику», та «начальнику поліції гранату!”.

Надалі, 07 листопада 2020 року двічі телефонував на спеціальну телефонну лінію відділу служби «102» висловив погрозу вбивством в його адресу начальника у зв’язку з виконанням останнім своїх службових обов’язків, що полягало у тому, що обвинувачений повідомив відповідальним працівникам поліції: «тепер я вас буду… унічтожати», «Я хочу, щоб начальник подох», “я прийду до вас і підірву… Я вас нєнавіжу», «колись прийду до грьобаного, я підірву! Я смертником прийду».

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 1700 грн.