Уже без знаків оклику і без звучних акордів,
А просто “Думай” появилось на білборді
“Реальні справи!” десь на складі заховали
“У нас свій шлях!” також тихесенько прибрали
Немов втомилась переконувать людина
Дітей дурненьких, і напередодні днини,
Коли все вирішиться: бути чи не бути
Востаннє хоче їх на розум навернути
Я вже подумав, пане кандидате,
Але нічого втішного не можу вам сказати,
Бо світ ваш паралельно йде з моїм
Й ніколи ми не перетнемося у нім,
Бо й через вас, зізнаюсь, думку маю грішну:
Вітчизну люблю, а державу – ненавиджу
Бо лозунги ті ваші “Мова, віра…”
Мене не можуть вже позбавити зневіри,
Що запанує Правда й Справедливість.
І скільки б ви у церкві не хрестились
І “селфі” не робили на подвір’ї –
Скажу за Станіславським я: “Не вірю”,
Тож закликайте інших добре думать,
Та не мене – я вже своє подумав…
Ігор Дуда