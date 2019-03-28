Уже без знаків оклику і без звучних акордів,

А просто “Думай” появилось на білборді

“Реальні справи!” десь на складі заховали

“У нас свій шлях!” також тихесенько прибрали

Немов втомилась переконувать людина

Дітей дурненьких, і напередодні днини,

Коли все вирішиться: бути чи не бути

Востаннє хоче їх на розум навернути

Я вже подумав, пане кандидате,

Але нічого втішного не можу вам сказати,

Бо світ ваш паралельно йде з моїм

Й ніколи ми не перетнемося у нім,

Бо й через вас, зізнаюсь, думку маю грішну:

Вітчизну люблю, а державу – ненавиджу

Бо лозунги ті ваші “Мова, віра…”

Мене не можуть вже позбавити зневіри,

Що запанує Правда й Справедливість.

І скільки б ви у церкві не хрестились

І “селфі” не робили на подвір’ї –

Скажу за Станіславським я: “Не вірю”,

Тож закликайте інших добре думать,

Та не мене – я вже своє подумав…

Ігор Дуда