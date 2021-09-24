Соломія Трач із Великого Глибочка Тернопільського району, яку обґрунтовано підозрюють у вбивстві 24-річного студента ТНЕУ Ерітьє Люсамба Каємбе з Демократичної Республіки Конго, на сьогоднішньому судовому засіданні заявила, що боїться померти.

Підсудна перебуває зараз під вартою, але стверджує, що її стан здоров’я різко погіршився і вимагає, аби її оглянули кваліфіковані лікарі, мовляв, там, ніхто їй не хоче допомогти. Про це пишуть Тернополяни.

«Я хочу щоб мене вивезли і провели обстеження в лікарні Мене не обстежують Я не маю можливості Я чесно вам кажу — я вмираю! В мене якийсь вірус – він появився, я ніби вилікувала, а тепер сталася друга хвиля. Мене ніхто не хоче обстежувати. Я не знаю як мені лікуватися і що робити. В мене температура «зашкалює» . Мені здається, що в мене запалення легень. Мені потрібен пульмонолог. Щоб мене послухали, зробили рентген і аналізи. Я не хочу померти від не знати якого вірусу!», — сказала обвинувачена через відео-конференцію з Чортківського СІЗО.

Клопотання Соломії Трач пообіцяли розглянути.

На сьогоднішньому судовому засіданні у справі вбивства студента з Конго і сторона захисту оголосила відразу декілька скарг та клопотань стосовно слідчих дій. Їх суд пообіцяв вивчити.

Нагадаємо, що 9 травня 2020 року у Тернополі сталося вбивство громадянина Республіки Конго, який навчався у ТНЕУ. У скоєнні злочину повідомлено про підозру неповнолітній мешканці одного з сіл Тернопільського району, яка на даний час перебуває під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечує прокуратура Тернопільської області.

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