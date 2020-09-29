Відсутня дорога, у жахливому стані ФАП та школа – у селі Вербівці Теребовлянської ОТГ люди скаржаться на повну відсутність інфраструктури.

За п’ять років, відколи село приєдналося до Теребовлянської ОТГ, немає ніяких позитивних змін, пише Tenews.org.ua.

«Поперечний – він тут уваги не звертає зовсім, його не було тут ніколи, відколи він вже в Теребовлі» – розповідає пан Богдан, житель села Вербівці. «Його слова є такі: я в то болото не поїду» – додає ще один житель села Вербівці.

«Після того, як ми почали висвітлювати брехню Сергія Поперечного, люди почали писати мені особисто різні вражаючі факти. Нас запросили у село Вербівці і перше, що я тут побачив – ФАП, який, мабуть, не бачив ремонту з часу свого заснування. В такому стані ФАПу, мабуть, немає в жодному селі нашої ОТГ. Тут ніяких немає змін, ніякого покращення немає. І це неприпустимо, що в таких умовах приймають допомогу наші громадяни » – зазначив житель Теребовлі Степан Кондира.

Вербовецька загальноосвітня школа також нині не в кращому стані. Особливо її спортивний майданчик. Навчальний заклад у селі Сергій Поперечний також хотів закрити. «Наші вчителі поїхали до нього просити, щоб не закривав школу. Казали, що вони всі залишаться без роботи. А поперечний сказав – Польща велика, всіх приймає» – додає пан Богдан, житель села Вербівці.

Відтак, люди з села Вербівці, які довірилися Сергію Поперечному і долучилися до Теребовлянської ОТГ – залишилися ні з чим, та ще й з неприємними враженнями від хамства очільника. «У нас тут нічого немає конкретно» – зазначає пан Богдан.