“Я тобі поломлю дві ноги”: водій, якого 17 разів штрафували за порушення ПДР, погрожував патрульним. ВІДЕО

Учора, патрулюючи вулицею Гайовою, інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz, що рухався, маючи технічну несправність. Охоронці порядку спробували зупинити автівку, подавши звуковий сигнал, та водій законної вимоги не виконав й продовжив рух.

Патрульні розпочали переслідування та зупинили вищевказаний автомобіль на території гаражного кооперативу.

Водій, вийшовши з автівки, пішов в приміщення одного з гаражів. Пасажир залишився на місці події, почав нецензурно висловлюватися в сторону патрульних та погрожував фізичною розправою.

На неодноразові попередження про відповідальність за порушення громадського порядку чоловік не реагував, тож патрульні затримали громадянина з метою притягнення до відповідальності за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Водночас водій вищевказаної автівки повернувся на місце події та розпочав фільмувати адміністративне затримання на мобільний телефон, здійснюючи перешкоджання виконанню службових обов’язків поліцейськими та систематично провокуючи та ображаючи патрульних.

Інспектори зʼясували, що водій 17 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. Окрім того, рішенням суду його позбавлено права керування транспортним засобом. Наразі вирішується питання про внесення даних фактів до ЄРДР відповідно до ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та за ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК України.

На громадянина, який порушив громадський порядок та не виконував законні вимоги патрульних інспектори склали протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ст. 185 (Злісна непокора) КУпАП.