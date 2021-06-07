“Я справжня” – проект під такою назвою організували у Тернополі для дівчат. Юні леді освоювали ази здорового харчування, пробували себе в ролі кухарів, вчилися стежити за своєю зовнішністю: робити макіяж, підбирати одяг. З тернополянками працювали професійні стилісти, візажисти, дієтологи.

Майстер-клас зі здорового харчування провела тернополянка Людмила Килба. Дівчина розповіла, як обирати продукти та готувати страви, корисні для здоров’я.

“Мала можливість долучитися до дуже важливого проекту для дівчаток. Дівчатка вже мали зустрічі різними експертами та цікавими людьми, а наша зустріч була присвячена темі здорового харчування. Дівчатка знайомилися із важливими моментами харчування і могли спробувати себе у ролі кухарів. У родинній атмосфері, на свіжому повітрі готували корисні салати, м’ясо, рибу, овочі, корисну піцу та вчилися робити смузі із фруктів та овочів. І діти, і гості пообіцяли, що старатимуться в майбутньому обирати корисні продукти, адже від того, що ми споживаємо щодня, залежить наше здоров’я і самопочуття”.

Стилістка Ольга Вінницька вчила дівчат, як підбирати одяг. А візажисти салону краси зробили їм макіяж. Як розповіли організатори, соціальний проект тривав понад три місяці. “Цей проект став місцем розвитку, відкриттів, нового досвіду, знайомств та неймовірних емоцій. Це був шлях, котрий працівники проекту “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю”, запрошені тренери і учасниці проекту пройшли разом, незважаючи на жодні труднощі. Це була дорога, на котрій кожен міг пізнати себе глибше, зрозуміти краще. Зробити щось для когось та отримати і для себе. І хоча остання зустріч для дівчат вже відбулася, проте ми віримо, що для них це насправді стане початком.

Початком пізнавати себе, розуміти, приймати та любити. Висловлюємо вдячність усім, хто провів з нами цю весну, ми спільно створили моменти, котрі залишаться з дівчатами назавжди”.