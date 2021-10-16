Проект для дівчат під назвою “Я — справжня” розпочався у благодійному фонді “Карітас”. Ініціатива об’єднала десятьох учасниць. Вони вчитимуться піклуватися про власну красу та здоров’я.

Щотижня дівчата отримуватимуть необхідні знання, досвід та позитивні емоції від фахівців. Перше заняття провела психологиня Галина Бондар. Учасниці курсу дізнавалися більше про емоції.

“Розпочалася подорож для нової групи чудесних, юних, веселих та творчих дівчат, котра, віримо, наблизить їх до зустрічі із собою, собою справжньою. Віримо, що це допоможе кожній дівчині виростати і ставати щасливою, гармонійною, душевною. На першому занятті дівчата змогли ближче познайомитись та налаштуватися на командну роботу з новими емоціями, адже багато цікавого попереду. Ефективний результат вдається тільки у випадку, якщо вам дуууже подобається те, що ви робите”.

Проект “Я — справжня” реалізовують у Тернополі втретє. Його організовують працівники проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю».