Кулінарний майстер-клас організували для дівчат у Тернополі. Досвідчена майстриня Ірина Матейко вчила готувати десерти.

Дівчата поринули у світ смаку оригінальних солодощів. Майстриня Ірина Матейко відкривала їм хіт-новинку у кондитерському виробництві.

“Наша зустріч була наповнена враженнями, емоціями та новим досвідом. Разом відкривали хіт-новинку у кондитерській справі, Бенто-торт, що зовні нагадує скоріше вишуканий елемент декору, ніж традиційний десерт. Дівчата старанно трудилися і результат вийшов на славу. Це було щось нове, смачне та яскраве для кожної дівчини, яка взялася готувати. Сподіваюся, що вони без жодних труднощів зможуть повторити це вдома”.

Додамо, проект “Я — справжня” реалізовують у Тернопільському благодійному фонді “Карітас”. Його організовують працівники проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю».