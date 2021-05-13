Майстер-клас зі здорового харчування влаштували у Тернополі для дівчат. Юні тернополянки освоювали ази здорового харчування, а також пробували себе в ролі кухарів.

Майстер-клас зі здорового харчування провела тернополянка Людмила Килба. Дівчина розповіла, як обирати продукти та готувати страви, корисні для здоров’я.

“Мала можливість долучитися до дуже важливого проекту для дівчаток “Я справжня”. В рамках проекту дівчатка вже мали зустрічі різними експертами та цікавими людьми, а вчорашня зустріч була присвячена темі здорового харчування. Дівчатка знайомилися із важливими моментами харчування і могли спробувати себе у ролі кухарів. У родинній атмосфері, на свіжому повітрі готували корисні салати, м’ясо, рибу, овочі, корисну піцу та вчилися робити смузі із фруктів та овочів. І діти, і гості пообіцяли, що старатимуться в майбутньому обирати корисні продукти, адже від того, що ми споживаємо щодня, залежить наше здоров’я і самопочуття! Ну і, звісно, потім всі дружно смакували усе, що наготували! Було смачно та весело! Надзвичайно приємно було долучитися до такої важливої місії , як виховання та розвиток підростаючого покоління”.

Додамо, проект “Я справжня” реалізовують у благодійному фонді “Карітас”. Така ініціатива спрямована на виховання юних леді.