Майстер-клас зі стилю організували для дівчат у Тернополі. Стилістка Ольга Вінницька вчила юних тернополянок підбирати модний одяг і стежити за своєю зовнішністю.

Чотирнадцятирічна Настя зізнається: “Дотепер не задумувалася над тим, як підбирати одяг. Втім, дівчинка хоче завжди виглядати красиво. “Зрозуміла, щоб виглядати стильно потрібно докладати зусилля і проявляти фантазію. Також потрібні поради від людей, які в цьому розуміються. Ольга Вінницька відкрила нам секрети, як сформувати вишуканий смак, повагу до себе. Зрозуміли, що насамперед важливо любити і приймати себе такою, як є, як нас створив Всевишній”.

“Єдиного еталону краси просто не існує! Оскільки кожна дівчина особлива”, – наголосила під час майстер-класу Ольга Вінницька. Вона розповіла дівчатам, як підібрати унікальний everyday-look та знайти свій стиль, а також, у який спосіб підкреслити сильні сторони фігури й приховати слабкі. Також дівчата вчилися стильно комбінувати одяг й аксесуари.