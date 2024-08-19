Монахиня з Почаївської лаври влаштувала скандал таксисту, бо той не хотів везти її безкоштовно.

Конфліктна ситуація сталася у місті Дубно, повідомляє видання “Тернополяни“. Відповідне відео у соцмережах опублікував користувач Andrij Najdjuk.

За словами таксиста, монахиня хотіла, щоб він її безкоштовно відвіз у Почаївську лавру.

“Ти хто такий? Я руска! Ти мене не знаєш”, – говорить жінка на відео.

На записі чути, як жінка називає таксиста “дибілом”, кричить та вимагає везти безкоштовно, бо він, за її словами, є “обслуговуючим персоналом”.

“Вона хотіла їхати з Рівного до Кременця, маршруткою, дістала всіх пасажирів і водій її висадив, кляла всіх і все, визвали поліцію і медиків, напевне не допомогло, відпустили”, – розповідають у коментарях.