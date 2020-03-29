Тернопільські зоозахисники оголосили флешмоб “Я — не вірус”. Люди фотографують своїх домашніх улюбленців і публікують світлини в соцмережах, щоб довести: чотирилапі не поширюють коронавірусну інфекцію.

“Міністерство охорони здоров’я спростувало фейк щодо передачі коронавірусу домашніми тваринами”, – наголошує тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська. Втім, чимало людей вже повірили попередній інформації та остерігаються тварин.

“Флешмоб організований, аби спростувати нещодавно запущені фейки і поширити правду про те, що домашні тварини не переносять коронавірус Covid-19, а дотримання правил гігієни для людей і тварин потрібні в будь-який час. Цей фейк всупереч відомим фактам почали розганяти по соціальних мережах та у деяких містах. А ми нагадуємо, що залишення тварин напризволяще є жорстоким поводженням з твариною і є порушенням законодавства України! Незнання законодавства не звільняє від відповідальності!”

Відтак тернопільські зоозахисники закликають всіх охочих долучитися до флешмобу та опублікувати у соціальних мережах фото свого домашнього улюбленця зі хештегом #яНеВірус.

Софія Романська