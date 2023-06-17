Дружина тернопільського військового Артема Комісарчука, який отримав значні поранення та сьогодні лікується за кордоном – Тетяна Комісарчук – займається волонтерством.

Жінка збирає допомогу для 44-ої Тернопільської артилерійської бригади імені Данила Апостола та для 105-ої територіальної бригади, повідомляє видання Тернополяни.

“Світ може повернутися з ніг на голову в одну секунду! На жаль, мій світ повернувся ще тоді, коли Артем приніс додому це фото, ще перед виїздом на Схід і сказав, що це фото має бути в разі чогось на чорному бусі з надписом «На щиті» , тобто «200». Ми разом посміялися , бо щиро вірили що таке не станеться, але на щастя чи як ще це можна назвати, не знаю, наше «200» змінилося на важке «300», а фото я сховала дуже далеко, щоб просто не дивитися на нього і не думати про погане, – написала Тетяна Комісарчук. – Пройшло дуже багато вже часу після поранення, і якби не наша донечка, яка росте дуже швидко і дає зрозуміти відлік часу, то напевне я б застрягла в тому страшному жовтні, та і ситуація з лікуванням майже не змінилася, а зараз взагалі погіршилася, але ми не втрачаємо надії і не опускаємо руки”.

Тетяна волонтерить та збирає допомогу переважно для захисників з Тернопільщини.

“Тому і розуміючи все і живучи в цьому постійному стресі, я не можу просто чекати кінця війни, не бажаю нікому відчувати ні втрати рідних , ні каліцтва молодих воїнів, яким ще жити і бігати з своїми дітьми навипередки, чого в нас вже на жаль не буде, але ми здобули щось інше на зміну – залізні нерви, сталеве терпіння, ще більше любові в тому «стиснутому серці». Тому я дуже хочу, щоб ці хлопці, яких знаю і яких не знаю, які стали дуже рідними, які проходять через пекло,повернулися додому цілі і обійняли своїх рідних. І я вірю, що ви також цього хочете, тому прошу долучитися і показати це своїми діями, фінансовою допомогою, репостом, можливо щось з даного списку в каруселі фото можете самі купити особисто , а ми з нашою командою це доставимо у найгарячіше пекло”, – наголосила волонтерка.

Реквізити для бажаючих допомогти військовим 44-ої артилерійської бригади та 105-ої територіальної бригади.

Реквізити незмінні:

Комісарчук Тетяна

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