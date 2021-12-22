Відома українська співачка Оля Полякова під кінець року вирішила розповісти на всю країну про свої гріхи. За який вчинок їй соромно донині.

Напередодні Нового року, 31 грудня, о 20:00 на телеканалі “Україна” вийде грандіозне шоу “Новорічна Маска”, на якому зберуться найвідоміші люди країни. Зірковий детектив проекту “Маска”, популярна співачка Оля Полякова за лаштунками святкового шоу відверто розповіла, яка новорічна ніч запам’яталася їй на все життя, повідомляє Znaj.

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Оля Полякова збирається дивувати шанувальників на шоу “Новорічна Маска на каналі” Україна” не тільки своїми здібностями детектива, але ще і сама виступить на сцені, і подарує справжнє музичне шоу. Також, зізналася, що Новий рік планує зустрічати на сцені, адже це вже традиція, але так було не завжди.

“Коли я ще не була такою великою зіркою, відзначала Новий рік вдома з чоловіком і дочкою Машею, а всім друзям сказала, що у мене робота. Всім збрехала. Люди дзвонили, щоб привітати, а я не відповідала, тому що мене не повинно бути вдома”, – поділилася Оля Полякова з журналістами каналу “Україна”.

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Вона так хотіла завжди працювати в новорічну ніч, що прийшла до вигадок, які і зробили її більш успішною. Вона завжди говорить, що люди самі будують своє щастя, і формують своє майбутнє. Тоді це було останнє свято, яке вона зустрічала вдома, а далі пішли гастролі та концерти.

Через роки їй звичайно хотілося б трохи сімейного свята, але поки такої можливості немає. А випадок, який з нею стався в один з нових років згадує досі.

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“Розумієте, я не хотіла обманювати людей, просто мені так хотілося концертів. Навіть Віктор Павлік співає, а я вдома сиджу. Ну що це таке?”, – сміючись, розповіла зірка.