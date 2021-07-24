Ірина Хоптій з села Завадівка, що входить до складу Монастирської громади на своїй сторінці у соціальній мережі написала пост-відчають. У неї є дві хворих донечки – Христя і Соломійка, а кошти, які передбачені по догляду за дітьми не дають.

Жінка закликає депутатів Монастириської міської ради зробити все від них залежне, щоби вона і такі як вона отримала ці кошти, пише Номер один.

– Я в червні поновила документи і мала отримати в липні гроші за два місяця. Казали, що цього місяця не буде, аж в серпні. За три місяці буде затримка. Дорогі шановні депутати Монастириська. Ви хоч трохи совість маєте, що так поступаєте з дітьми на групі з підгрупою А. За що їм ліки купувати, памперси, їсти? Я не маю як йти на роботу! Я обдзвонила Тернопіль і Київ. Так от, пенсії по групі вчасно видані, а затримка по догляду за Вами! Я не хочу чужого і вашого теж. Я просто прошу видати мені в липні мої кошти на донечок. Я вже два місяці живу в кошмарі і по лікарях їжджу з Соломійкою. Ви ж мені нічим не допомагаєте, ні памперсами, ні продуктами, ні ліками. Я розумію що ми для Вас ніхто, але перед Богом всі рівні. В чому перед Вами вині Христя і Соломійка, – емоційно написала Ірина Хоптій.

Жінка не хоче чужого, лише б її повернули, те що передбачено, адже на руках двоє хворих донечок.

– Я розумію, мої діти – мої проблеми. І я не послухала, як мені казали – як тобі важко здай в інтернат. І багато вислуховую за плечима, що вона сидить вдома і нічого не робить і гроші має. Сиділи б Ви так… без роботи. Але скажіть, те в очі, а не по за очі, яка я мама. Я нікого не б’ю, з хати не виганяю, але не дозволю, щоб об мене ноги втирали. Я бажаю кожному здоров’я, добра і миру. І не дай Бог нікому такої долі, як у мене. Вдячна кожному хто мене чує і підтримує, – підсумувала пана Ірина.