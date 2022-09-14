«Я – Маріуполь» – центр підтримки переселенців під такою назвою запрацював у Тернополі. Тут жителям Маріуполя надаватимуть гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу.

До Тернополя після повномасштабної війни приїхало понад півтисячі жителів Маріуполя. Відтепер вони можуть отримувати допомогу у новоствореному центрі. Зокрема, тут облаштували дитячий ігровий куточок, – розповіла адміністраторка центру Ганна Осінна. Діти можуть активно проводити час під наглядом волонтерів.

«Ідея створення центру покликана, перш за все, щоб підтримати людей, які втратили домівки та допомогти відновити їм віру в себе. З нами працюють як жителі Маріуполя, так і тернополяни. Зокрема, маємо психологів з Тернополя. Важливим є той момент, що працюють люди саме з Маріуполя. Адже таким чином вдається знаходити порозуміння, оскільки кожен з нас багато пережив. Тому люди, які постраждали, можуть приходити сюди та отримувати підтримку».

Додамо, Центр “Я — Маріуполь” працює за адресою: вул. Героїв Євромайдану, 9.