Весняну фотосесію організували для переможниць конкурсу з нагоди Міжнародного дня матері у Тернополі.

Жінки фотографувалися серед квітучої весняної природи в романтичних образах. Автор оригінальних світлин — фотомитець Михайло Урбанський.

Тернополянка Марія вперше взяла участь у професійній фотосесії. Жінка каже, що отримала багато позитивних емоцій. “Новий досвід — нові емоції. Завдяки професійному фотографу, було легко. Вдячна всім організаторам за таку гарну ініціативу”.

За інформацією обласного центру комплексної реабілітації, переможниці конкурсу отримали в подарунок сертифікати на масаж та похід у салони краси і здоров’я. На фотосесії жінки не побоялись і заявили про свої таланти, показали особливі здібності та розповіли, в чому для них цінність материнства.