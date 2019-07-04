Кандидатами у народні депутати від округу № 163 зареєструвалися 20 охочих, серед них – найсильніший народний депутат України Ігор Побер.

Окрім фізичних даних, політик має ефективну ідею щодо співпраці із тернополянами.

– Якщо проаналізувати мою попередню діяльність за два скликання, то можу запевнити, що траплялися хороші чоловіки, зокрема Олексій Кайда і діючий нардеп Тарас Пастух, але вони були прив’язані до партій, тому займалися здебільшого не містом. Зараз я є безпартійним, хоч мене підтримує політсила «УДАР Володимира Кличка», яка мене і висунула. Проте приймати рішення я буду лише порадившись із тернополянами, – наголосив претендент.

Свою відмінність від інших кандидатів Ігор Побер вбачає у діях.

– Насамперед, я відрізняюся не від кандидатів, а від тих народних депутатів, які вже були. Тернополяни мають відчувати, що у них є депутат, який пише закони для всієї України, а не змінює лампочки у під’їздах. Я голосуватиму не так, як скаже партія, а так – як вирішать мої виборці. Для цього ми створює сайт, на якому буде коротке роз’яснення законодавства щодо виборів. Також будуть три умовні кнопки, наприклад «зелена», «жовта» і «червона» за допомогою яких тернополяни голосуватимуть за ті чи інші зміни. А я, як народний обранець, вимагатиму їх, – пояснив Ігор Побер.