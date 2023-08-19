Легендарна Катерина Поліщук “Пташка” з Тернопільщини після повернення з полону повернулася на фронт.

Зараз дівчина перебуває на Донеччині, де виконує функції парамедика. Про це Катерина написала на власній сторінці у соцмережі.

“Ось вже майже 11 місяців я чую дискусії соціуму, чи варто мені повертатись на фронт. 5 з яких я перебуваю на Донеччині, виконуючи прямі обовʼязки парамедика та непрямі – волонтера, друга та напівпілота. Припиніть нарешті. Я сама вирішуватиму, як проявляти свою громадянську та людську позицію. Я беру участь в дипломатичних поїздках, веду соціально-інформаційну роботу, співаю, живу, займаюсь улюбленою справою, малюю, фотографую і пощу фоточки в інстаграм. Мені 22. Я молода. Я свідома. Я пройшла пекло. Я людина. Я можу відповідати за свої вчинки та рішення. Але зараз несу відповідальність за чужу бездіяльність та байдужість, чиюсь жадібність і ненажерливість. Я ніколи не йшла з фронту, і ніколи не піду. Я боротимусь навіть після смерті. Я житиму в твоєму серці і твоїй боротьбі. Мені 22. Я доброволець-парамедик. Я українка. Я Пташка”.