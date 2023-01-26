Українці вже 10 місяців чекають на постачання зброї за ленд-лізом.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Навіть німці прокинулися, а ленд-ліз досі – на гальмах. Країни, які не є нашими гарантами за Будапештським меморандумом, сприяють розширенню оборонної підтримки України, натомість у Білому домі продовжують затягувати реалізацію ленд-лізу. Нагадаю, що США – наші гаранти за документом, на який ми розміняли третій в світі за потужністю ядерний арсенал,– зазначив Михайло Головко.– Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2. 14 “Леопардів” – це, хоч і крапля в морі, але помітний вияв готовності підтримки. А за ленд-лізом – холодне мовчання: жодного танка, жодного літака, жодного безпілотника.

Голова тернопільської обласної ради зазначив, що представники 12 країн під час зустрічі у форматі Рамштайн погодилися доставити Україні близько 100 танків Leopard 2, а Великобританія вже оголосила про передачу ЗСУ 14 своїх танків Challenger-2. Однак на ленд-ліз українцям доводиться чекати уже 10 місяців.

– Відомо, що перший арктичний конвой PQ-0 під час Другої світової війни прибув до Архангельська 31 серпня 1941 року, менш ніж за пів року після затвердження ленд-лізу (11 березня 1941 року)! Виходить, що російська підривна діяльність, спрямована на зриви постачань озброєння діє ефективніше, ніж рішення президента США?– каже Михайло Головко.– Затягування з поставкою зброї – це щоденні втрати життів українських захисників! Війна не терпить пауз і вагань! Wake up, President Joe Biden!

Михайло Головко також додав, що 29 січня під стінами Білого дому відбудеться акція активації лен-длізу.