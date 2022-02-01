Взувся в тапки і пішов: у Тернополі зник чоловік. ФОТО

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого Віталія Заня, 1984 року народження, жителя обласного центру.

Як повідомляють у поліції, чоловік 31 січня близько 19 години вийшов з квартири і не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 180 см, худорлявої статури. Був одягнений у спортивну кофту жовтого кольору, сині спортивні штани та гумові тапки чорного кольору.

Кому щось відомо про місцеперебування тернополянина, телефонуйте (0352) 27 11 70 або на лінію 102.