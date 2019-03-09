Взуття порозкидало по дорозі: моторошна ДТП у Тернополі. ВІДЕО

08/03/2019 0
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У Тернополі автівка збила пішохода. Аварія сталася 6 березня, близько 9 вечора на вулиці Бродівській.

Як повідомляє TV-4, чоловік постраждав від автомобіля ЗАЗ під керуванням 35-річного водія. Від удару взуття чоловіка порозкидало у різні боки. Скільки потерпілому років – невідомо. Патрульні кажуть, він не встиг назвати рік свого народження, бо почав втрачати свідомість. Постраждалого госпіталізували.

Трагедія сталася неподалік від пішохідного переходу. Тому невідомо, де саме потерпілий переходив дорогу: у встановленому місці чи поза ним. Це встановить слідство.

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