Взяв навіть сімейні фото: злодій два тижні обкрадав будинок на Тернопільщині

Зловмисник, користаючись тим, що власники тривалий час не навідувалися до оселі, виніс звідти майже все, що мало цінність. Навіть сімейні фото господарів прихопив. Це стало одним із суттєвих речових доказів.

До співробітників відділення поліції №1 у місті Тернополі звернувся житель обласного центру із заявою про крадіжку. Злочин стався у його приватному будинку, розташованому у селі Буцнів. Зі слів потерпілого, невідомий крадій привласнив понад двадцять одиниць побутової техніки та електроінструментів, металеві труби, арматуру, прихопив мангал, тачку, навіть сімейні фото, що стояли в рамках.

Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що крадій встиг погосподарювати не лише в самому будинку, куди проник через вікно, а й шляхом пошкодження замків заліз і до підсобного приміщення.

-У ході оперативних заходів нам вдалося встановити особу зловмисника, – розповів начальник відділення поліції Сергій Гаврилюк. – Причетним до крадіжки виявися місцевий житель, 1983 року народження. Чоловік раніше проблем із законом не мав.

У лиходія поліцейські вилучили частину речових доказів. Серед іншого – викрадені фотографії. Решту майна йому вдалося збути на ринку невідомим особам.

Зловмисникові інкримінують частину 3 статті 185 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.